Star Academy 2023 - Le meilleur de la Star Ac sauce Carbo

Connaissez-vous le ton Carbonnier ? Non. Regardez ce bêtisier, et vous aurez un condensé de ce qui se fait de plus drôle. Le meilleur de la Star Ac sauce Carbo, c'est fou rire garanti. Le meilleur de la Star Ac mais sauce Carbo, et des images jamais vues.