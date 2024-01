Star Academy 2023 - Le meilleur des évaluations de chant - Le Best Of

Les évaluations sont LE moment de stress de la semaine. Nos académiciens ont révisé, pleuré, dansé, chanté, interprété sous le regard des professeurs. Ils nous ont impressionné avec leurs interprétations des plus beaux titres musicaux. On vous propose un best of de leurs plus belles évaluations de chant.