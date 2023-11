Lola En savoir plus sur

Cette semaine, le thème des évaluations est "Retour à l'enfance". Lola est née en 2001 et la chanson qui lui a été imposée est "Whenever, wherever" de Shakira ! C'est un défi pour la jeune académicienne qui va chanter ET danser en face de ses professeurs, alors Lola s'active pour être le plus prête possible.