Star Academy 2023 - Le tableau "hommage" d'Héléna va vous bouleverser...

Héléna est la gagnante de la grande audition et aura donc un tableau chanté/dansé durant le prime de samedi. Elle rendra un hommage vibrant à sa grand-mère avec le titre "Vole" de Céline Dion. Malika vient la faire répéter avec Yousra, la danseuse qui l'accompagnera durant ce moment émouvant. Les 3 femmes se reconnaissent dans cette chanson et dans cet hommage et sont très émues.