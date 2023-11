Star Academy 2023 - Le télé-achat insolite de la Star Academy !

Pour cet exercice du cours de théatre, Pierre de Brauer propose aux binômes un nouveau challenge : l'un doit incarner un objet insolite, l'autre doit en venter les mérites à un public d'acheteurs ! Clara et Julien s'exécutent et sont très inspirées. Clara joue le rôle d'une lampe "qui va juger tout ce que vous faites", et Julien celui d'un tapis de course qui court tout seul... Un exercice qui n'est pas de tout repos !