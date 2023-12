Star Academy 2023 - Le TOP 5 des pires performances des primes selon les académiciens !

Clara, Candice, Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Rien de mieux que l'autodérision ! « Et si on classait nos pires performances lors des primes ? » : il n’en fallait pas plus à Pierre, Candice, Julien, Helena et Lénie pour réagir à l’idée de Clara. Sans langue de bois, nos académiciens deviennent leur propre juge et fusent d’idées pour remplir ce classement. Alors, d’accord avec ce TOP 5 ?