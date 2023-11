Star Academy 2023 - Le "Uno humain" vous connaissez ? Et bien... c'est ça !

Nouveau cours de théâtre avec Pierre et les élèves vont découvrir un nouvel exercice bien particulier... l'Uno humain ! Cela consiste à se déplacer dans tous les sens, sauter partout, avec des règles qui changent très vite. Et si l'objectif est de se passer l'énergie, on peut dire que c'est très efficace. Regardez !