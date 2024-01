Star Academy 2023 - "L'élève est en train de disparaître". Le débrief poignant de Cécile à Héléna

Cécile Chaduteau ou Héléna En savoir plus sur

Cécile Chaduteau vient faire son débrief dominical. Elle revient sur la prestation de chaque académicienne et notamment sur la performance d'Héléna qui a partagé un duo avec Jeanne Mas. Pour Cécile, l'élève est en train de disparaître et l'artiste apparaît vraiment. Elle s'est révélée sur "En rouge et noir".