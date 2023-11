Star Academy 2023 - L’émouvante prestation de Candice et Axel vue par Cécile

Cécile Chaduteau En savoir plus sur

Cécile est impressionnée par ce qu’elle a vu hier soir lors du second prime. Comme elle le détaille lors du débrief de la performance de Candice et Axel sur « L’effet de masse », à ses yeux c’était une « interprétation artistique touchante ». Elle félicite Axel pour sa bienveillance avec Candice qui a su rebondir lorsqu’elle fut submergée par l’émotion. Un oubli de texte pas si grave puisque Cécile la rassure en disant que c’est le début et qu’elle a su ouvrir la « porte des émotions ». Il va désormais falloir les travailler.