Lénie En savoir plus sur

Lénie est la toute première académicienne à remporter un tableau. Pour ce troisième prime, la benjamine de la compétition doit danser et chanter sur le titre "Dance The Night" de Dua Lipa. Lucie et Marlène comptent sur elle pour prouver qu’elles ont eu raison de lui donner cette chance. Sera-t-elle au rendez-vous ?