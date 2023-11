Star Academy 2023 - Lénie est au bord des larmes pendant son debrief...

Cécile Chaduteau ou Lénie En savoir plus sur

Lénie avait un challenge de taille lors du dernier prime : performer sur un tableau chant et danse sur "Dance the night" de Dua Lipa. Mais selon Cécile, il manquait ce côté pétillant si propre à la benjamine lorsqu'elle est sur scène. Lénie est d'accord avec elle, mais avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi elle n'était pas à fond. Cécile lui conseille alors de canaliser son énergie et d'apprendre à la sortir au bon endroit et au bon moment.