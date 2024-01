Axel, Pierre, Julien ou Héléna En savoir plus sur

Héléna est la seule fille encore en compétition. Elle est en manque de présence féminine au Château et elle le fait savoir aux garçons. Pierre, Axel et Julien sont protecteurs envers elle et font tout pour qu'elle se sente bien au sein de l'aventure. Courage Héléna !