Lénie est la première académicienne à être évaluée le lundi. Elle décide de chanter le titre de Sam Cooke "A Change is Gonna Come" qui lui est très cher. En sortant de l'évaluation, elle fond en larmes et se réfugie à l'étage du château. Elle explique que c'est sur cette chanson qu'elle a rendu hommage à son beau-père qui est parti.