Star Academy 2023 - Lénie et Aurélie Konaté chantent "What About Us" de P!nk



Lénie En savoir plus sur Cette semaine, Lénie a décroché une nouvelle fois un tableau chanté/dansé. Pour ce prime 100% nostalgie, Aurélie Konaté se joint à Lénie pour interpréter le titre "What About Us" de P!nk. D'ailleurs, la chorégraphie a été réalisée par Kamel Ouali. Lénie va-t-elle relever le défi ?