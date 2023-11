Star Academy 2023 - Lénie et Djebril règlent leurs comptes sur "Bye Bye"

Malika Benjelloun, Lénie ou Djebril En savoir plus sur

Lénie et Djebril vont performer "Bye Bye" de MNLK et Médina Koné ce samedi lors du prime. Une chanson où l'attitude va de pair avec le titre ! Pour les aider, Malika leur a réservé une scénographie parfaitement taillée sur cette chanson des années 90. Comme un couple, ils règlent leur compte en chanson. On découvrira le résultat ce samedi 25 novembre à 21:10 sur TF1 !