Lénie, Pierre et Axel sont les trois chanceux qui ont décroché un medley avec Mika. L’artiste interprétera en duo avec les élèves trois de ses grands titres. Lénie chantera "Relax", Pierre "Elle me dit" puis Axel, "Happy Ending". Un medley plein d'énergie et de peps !