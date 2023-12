Lénie En savoir plus sur

Ce soir, Lénie va chanter avec Aurélie Konaté (promo 2002) un titre de Pink "What about us". Découvrez leur toute dernière répétition ainsi que le début de leur choré signée Kamel Ouali. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.