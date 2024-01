Star Academy 2023 - Lénie reste coincée dans un ascenseur pendant son éval de théâtre !

Le premier round des évaluations a lieu aujourd'hui. Pierre de Brauer et Michael Goldman seront les juges pour ces évaluations de théâtre. Lénie, la benjamine du groupe est très stressée et appréhende cette évaluation. Elle pioche le thème : tu es coincée dans un ascenseur avec ton ex. Avec la contrainte de devoir dire : rhinocéros, choux-fleurs et étoile. 1, 2, 3, impro !