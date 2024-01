Lénie En savoir plus sur

C’est au tour de la benjamine de l’aventure, Lénie de faire son impro de danse. Elle tire au sort deux titres sur lesquels elle pourra danser : « Shake It Off » de Taylor Swift ou « Too Good at Goodbye » de Sam Smith. Elle décide de prendre le titre de Taylor Swift pour impressionner ses professeurs et tenter de remporter une des deux immunités.