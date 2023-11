Star Academy 2023 - Marie-Maud enchaîne les répétitions pour sa chanson

Marie-Maud En savoir plus sur

Nominée cette semaine, Marie-Maud interprètera la chanson "Make You Feel My Love" de Bob Dylan, repris par Adèle en 2008. C'est sur cette chanson qu'elle défendra sa place ce vendredi lors du prime. À minuit, elle répète encore pour s'améliorer et réussir sa prestation ce vendredi. Face à un Djebril de bons conseils, Marie-Maud arrivera-t-elle à dépasser ses doutes ?