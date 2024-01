Star Academy 2023 - Les élèves inspirés par Céline Dion et Freddie Mercury pour CETTE raison !

Axel, Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Quel est le point commun entre Céline Dion et Freddie Mercury ? Ils ont enregistré des chansons en "one shot", c'est-à-dire en une seule prise ! En effet, Julien explique que Freddie Mercury a enregistré "Show must go on" en une seule fois. Héléna et Axel répondent que Céline Dion a fait "My heart will go on" et "All by myself" en une prise également. De quoi inspirer les académiciens...