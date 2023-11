Star Academy 2023 - Les élèves réalisent un medley des chansons d’enfance

Comme annoncé, le thème de la semaine et du prime est : l’enfance. A cette occasion, Marlène et Lucie ont créé trois duos et un solo sur des chansons de l’enfance. Axel et Margot chanteront “Supercalifragilisticexpialidocious” ; Clara et Djebril “Ce rêve bleu” ; Julien et Pierre “Il en faut peu pour être heureux” et Héléna chantera “Libérée Délivrée”. Retombez en enfance le temps d’un instant…