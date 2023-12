Star Academy 2023 - Les élèves réalisent un medley sur des titres de Noël

"Jingle Bell Rock" de Bobby Helms, "Last Christmas" de Wham!, "Rockin" Around The Christmas Tree" de Brenda Lee. Ce soir, les académiciens nous présentent un medley 100% Noël. De quoi bien nous mettre dans le bain à la veille du réveillon... Entre nous, on ne se lasse jamais des chansons de Noël, pas vrai ?