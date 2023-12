Star Academy 2023 - Les élèves reprennent "C'est dit" de Calogero

Les répétitrices Marlène et Lucie ont dévoilé aux académiciens les artistes qui seront sur le cinquième prime de la saison au programme : Natasha St-Pier, Véronique Sanson, Loreen et Calogero. C'est sur les titres de ce dernier que Marlène fait répéter Clara, Héléna, Lénie, Djebril et Axel, tous pressentis pour chanter "C'est dit".