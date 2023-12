Star Academy 2023 - Les élèves reprennent le titre "On va s'aimer". Un joli hommage à Clara éliminée aux portes de la tournée

Ce soir, les élèves ne seront plus que 7 à rentrer au Château. Et c'est le coeur gros qu'ils ont dû laisser Clara. Dans le bus, ils décident de chanter le titre qu'elle avait chanté aux nommés il y a quelques semaines : "On va s'aimer".