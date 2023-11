Star Academy 2023 - Les élèves plus mal à l'aise que jamais, découvrez pourquoi

Christophe Licata et Inès Vandamme apprennent aux académiciens à lâcher prise et à se rapprocher de leur binôme. Le célèbre mouvement de Dirty Dancing met mal à l'aise les élèves qui doivent être en contact les uns avec les autres. Les professeurs de danse veulent qu'ils soient mal à l'aise pour briser leur carapace. Un exercice facile pour certains, mais plus difficile pour d'autres, qui ont du mal à garder leur sérieux.