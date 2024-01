Star Academy 2023 - Les invités de la deuxième demi-finale sont...

Pierre ou Héléna En savoir plus sur

Samedi soir, aura lieu la seconde demi-finale de l'aventure qui oppose Pierre et Héléna. Les deux académiciens auront la chance de partager la scène avec trois artistes chacun. Dans un premier temps, ils réaliseront un medley avec Gims et Julien. Héléna chantera également aux côtés de Lara Fabian puis de Sophie Ellis-Bextor. Quant à Pierre, il chantera en duo avec David Hallyday et Woodkid. Enfin, Julien partagera un titre avec chacun des demi-finalistes.