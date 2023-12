Margot ou Adeline Toniutti En savoir plus sur

Adeline Toniutti a réservé une belle surprise aux académiciens. Deux chanteurs de l'Opéra Bastille, Luca Sanai et Silga Tiruma, sont venus rencontrer les académiciens et participer avec eux au cours de chant. Ils font une démonstration et Margot est tellement impressionnée que les "larmes divines" coulent sur ses joues.