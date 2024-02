Star Academy 2023 - Les meilleures chansons de Julien (Finale)

Un joli parcours musical. Un brin de nostalgie. Julien chante à nouveau toutes ses plus belles chansons de la saison : "Je te promets" de Johnny Hallyday, "Secret" de Louane avec sa sœur, "Le temps des cathédrales" avec Patrick Fiori, "I'll stand by you" des Pretenders avec Clara et "La quête" de Jacques Brel. Un beau moment en perspective