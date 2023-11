Coach Joe En savoir plus sur

Coach Joe a réservé un entraînement de taille pour nos 4 académiciens nommés ! Au programme du jour : du shadow-boxing ! Cela consiste à boxer dans le vide. Sur la pointe, les épaules relâchées, et face à Coach Joe, c'est parti pour un entraînement tel un boxeur déterminé ! On peut voir que les 2 binômes se donnent à fond, et montrent leur envie de rester dans l'aventure.