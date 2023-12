Star Academy 2023 - Les précieux conseils d'Emma Daumas et Aurélie Konaté aux élèves

Il y a ce que l'on voit à l'antenne et tous les off d'une soirée. Samedi, lors du prime Nostalgie, les élèves de la nouvelle promo ont pu rencontrer les élèves des anciennes saisons. : Houcine, Mario, Michal, Emma Daumas ou encore Aurélie Konaté. Ensemble, ils ont partagé des souvenirs et surtout des conseils.