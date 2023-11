Star Academy 2023 - Les premiers "Je t'aime" au château !

C'est l'heure du cours du théatre de Pierre De Brauer qui a préparé un nouvel exercice aux académiciens. Toujours en pleine semaine des destins liés, chaque binôme doit improviser une petite scène devant se conclure par un "Je t'aime". Les élèves s'exécutent - Pierre et Candice semblent tout droit sortis d'un sitcom américain, Victorien et Margot choisissent eux une approche plus dramatique. On s'y croirait !