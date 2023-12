Star Academy 2023 - Les profs choqués : Djebril se sabote complètement avant son éval

Djebril En savoir plus sur

C’est la journée tant redoutée des académiciens : les évaluations. Et il faut le dire, Djebril n’est pas au top de sa forme. L’académicien ne prend plus de plaisir à chanter et se sent en retard par rapport à ses camarades. Avant sa prestation, Djebril décide de jouer la carte de l’honnêteté avec le corps professoral et leur dit ce qu’il a sur le cœur. L’académicien s’est-il saboté ? Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.