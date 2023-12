Star Academy 2023 - L'évaluation théâtrale de Lénie, Héléna et Djebril sur "Il avait les mots"

Clara, Lénie ou Djebril En savoir plus sur

Cette semaine, il n'y a pas une évaluation, mais deux ! Et la première se déroule en trio avec à la clé, une immunité pour ne pas être potentiellement nommé. C'est au tour de Lénie, Héléna et Djebril de montrer ce qu'ils ont préparé. Après avoir choisi de chanter "Il avait les mots" de Sheryfa Luna, le trinôme se lance corps et âme dans une interprétation des plus théâtrale et vivent chaque mot de cette chanson sur la trahison. Arriveront-ils à convaincre les professeurs ?