Star Academy 2023 – Lola et Victorien chantent “Les filles d’aujourd’hui“ de Vianney et Joyce Jonathan

Pour leur premier prime, Lola et Victorien chantent “Les filles d’aujourd’hui” un titre de Vianney et Joyce Jonathan. Lola grandit dans une famille où l’art occupe une place prépondérante. Passionnée par le chant et danseuse confirmée, elle souhaite, en participant à la Star Academy, allier ces deux disciplines afin de devenir une artiste complète. Quant à Victorien, il a deux passions dans la vie : la musique et l'océan. Il a déjà réalisé un de ses objectifs en transformant l'une d’elles en métier : il est ostréiculteur. Aujourd’hui, Victorien souhaite réaliser son deuxième rêve : devenir chanteur