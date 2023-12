Star Academy 2023 - Mais qui est Malou ? Malika nous la présente !

Malika Benjelloun En savoir plus sur

"Au cours, je refuse que Malika vienne avec moi !" Et c'est Malika elle-même qui le dit. Car lorsqu'elle vient en cours, c'est Malou qui la remplace. Malou, c'est son alter ego qu'elle s'est créée en tant que danseuse : une personne forte, décomplexée, qui n'a peur de rien et qui a confiance en elle, à l'image de Beyonce ou Lady Gaga. Elle invite alors les élèves à se créer un alter ego qui les rendrait plus fort, et qui les aiderait à trouver les artistes qu'ils sont vraiment.