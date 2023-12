Star Academy 2023 - Malika tente d'apaiser Candice et Djebril

Malika Benjelloun, Candice ou Djebril En savoir plus sur

En danse, Malika sent bien que Candice et Djebril ont l'esprit ailleurs. Les deux académiciens ont le moral à zéro et pensent aux évaluations. En fin de cours, la professeure prend un petit moment pour s'isoler avec eux et leur délivrer des mots encourageants et réconfortants... Un joli moment de tendresse entre la professeure et ses élèves.