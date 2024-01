Star Academy 2023 - Malika transforme les élèves en danseurs pros de breakdance

Nos élèves sont de vrais pros en chant, mais aussi en danse ! Et plus précisément, sur du breakdance. Malika leur a appris une chorégraphie en totale synchronisation avec la musique. Des pas de danse rapides et pas si faciles que ça en a l'air. Et on peut dire qu'ils se débrouillent très bien ! Vous y arriveriez, vous ?