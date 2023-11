Star Academy 2023 - Margot et Axel en Mary Poppins, ça donne ça !

Axel, Cécile Chaduteau ou Margot En savoir plus sur

Supercalifra... on abandonne notre essai de prononcer ce mot beaucoup trop long et "parfaitement atroce". En revanche Margot et Axel y arrivent très facilement. Pendant le cours d'expression scénique, ils répètent cette chanson culte du film Mary Poppins avant de l'interpréter ce soir lors du prime. On a hâte de voir ce que ça va donner !!