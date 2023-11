Victorien En savoir plus sur

Cette semaine, les élèves vont devoir convaincre les professeurs en duo. Margot et Victorien ont décidé de s'unir et de travailler la chanson « Parce que c’est toi » d’Axelle Red repris par Vianney et Mentissa. Les deux académiciens veulent vraiment miser sur l'interprétation et le message fort de la chanson.