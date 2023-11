Marie-Maud En savoir plus sur

Axel et Victorien s'improvisent profs de danse pour Marie-Maud. Les académiciens prennent les évaluations très au sérieux et le "carré" de Marie-Maud n'est pas si facile à faire. Michael Goldman peut être fier, l'entraide est le bon "comportement" pour réussir ! Allez, on vous lance le défi de réussir à faire le carré chez vous.