Star Academy 2023 - Michael Goldman annonce une surprise aux duos nommés !

Cette semaine, pour les évaluations, les binômes devaient se lier 2 par 2. A l'issue de celles-ci, les professeurs ont décidé de nommer Clara/Julien et Héléna/Marie-Maud. Les binômes ont rendez-vous dans le bureau du directeur. Michael Goldman prend la température suite à l'annonce des nominations. Il révèle aux duos les chansons qu'ils présenteront lors du prime. Clara/Julien chanteront le titre "I'll Stand by You" et Héléna/Marie-Maud, "If I Were A Boy". Mais, ce n'est pas tout. Pour la première fois dans la Star Academy, il y aura un battle secret entre les binômes. Dans le duo, un élève devra réaliser une performance vocale, puis le second devra réaliser une prestation sur une chanson d'ambiance.