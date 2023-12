Star Academy 2023 - Mode rupture activé : les répèts de "Il avait les mots"

Lénie, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Dernière répétition avec les évaluations en trio sur le titre de "Il avait les mots" de Sheryfa Luna. Et pour que chacun se mette dans l'ambiance, Lénie donne le ton : "Imaginez, notre mec nous a trompés". C'est toute la tristesse des histoires d'amour qui envahit la mise en scène de Djebril, Helena et Lenie pour notre plus grand bonheur !