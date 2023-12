Axel ou Margot En savoir plus sur

Les potins, les potins… Au Château, Margot et Axel s’isolent. Comme les taux se resserrent, les deux académiciens ressentent de plus en plus une « compétition ». Axel se confie à Margot sur sa relation avec Julien. Retrouvez tous les jours « La Quotidienne » ! L'occasion de revenir sur les moments forts de la journée des académiciens.