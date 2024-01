Star Academy 2023 - Objectif VLOG : Pierre reporter exclusif en direct du château !

Pierre, Lénie, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Cette semaine les académiciens ont reçu un cadeau de la part de Lucie : une caméra numérique. L'objectif ? Filmer leur petit moment du quotidien. Pierre prend cette mission très à cœur et demande à ses camarades, Lénie, Djebril et Héléna un débrief après le cours de danse mais Ils en profitent plus pour le taquiner.