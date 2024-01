Star Academy 2023 - OMG ! Mais qu'est-ce qu'ils ont cassé au Château ??

Axel, Julien, Héléna ou Djebril En savoir plus sur

Dans la chambre, Héléna, Axel, Djebril et Julien s'amusent à décrocher et à renvoyer une boule collante au plafond. Un jeu qui les amuse beaucoup jusqu'à que l'inévitable se produit. Julien casse en mille morceaux un tabouret après être monté dessus ! Tous explosent de rire tellement c'était inattendu. Regardez et appréciez leur fou rire !