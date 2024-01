Star Academy 2023 - On dit 3e ou 4e roue du carrosse ? C'est LE débat de la sieste

Axel, Pierre, Lénie ou Héléna En savoir plus sur

Après leur cours de sport, les élèves sont complètement HS. Une grande sieste s'impose. Et sans le savoir, Axel a lancé le débat : est-ce qu'on dit 3ème ou 4ème roue du carrosse ? Héléna et Pierre donnent leur avis : pour eux l'expression correcte est la 4ème roue du carrosse ! On les regarde, mais nous, on a notre petite idée concernant la bonne réponse... ça ne serait pas la 5ème roue peut-être ?