Star Academy 2023 - "On fait 48 looks par semaine !" Coulisses sur mesure avec la styliste du prime

On continue de vous faire découvrir les coulisses des primes de la Star Academy. Cette fois-ci, c'est à travers l'œil de la styliste des danseurs, Lia. Avec son équipe dans les loges, elles se démènent ensemble pour travailler sur pas moins de 48 looks chaque semaine ! L'objectif ? Répondre aux attentes qu'on lui demande selon les tableaux, tout en alliant le côté esthétique et confortable pour que chaque danseur soit à l'aise dans ses mouvements. Observons ensemble ce qu'elles ont réservé pour le prime sur le thème comédie musicale.