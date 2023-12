Adeline Toniutti En savoir plus sur

Pour réveiller les académiciens le jour de Noël, Adeline a vu les choses en grand ! Elle s'est rendue au Château avec une chorale de Noël. À cette occasion, chaque élève interprète à sa manière la chanson iconique du groupe Wham! "Last Christmas". Accompagnés par Fernando au piano, l'esprit de Noël est là, et on en redemande !