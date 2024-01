Axel, Pierre ou Julien En savoir plus sur

Petite pause détente pour nos 4 demi-finalistes. Dès les premières notes de piano que joue Pierre, on reconnaît instantanément la chanson "Mistral gagnant" de Renaud. Il n'en faut pas plus à Julien et Axel pour chanter la chanson. Une prochaine collégiale en vue peut-être ? On en redemanderait encore !